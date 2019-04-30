AK Parti Milletvekilli Güneş'ten 1 Mayıs kutlaması

Güneş mesajında, “Ülkemizin büyümesi ve önüne koyduğu hedeflerin gerçekleşmesinde önemli bir konuma sahipsiniz. Sizlerin daha iyi şartlarda çalışması, çalışma haklarınızın iyileştirilmesi anlamında geçtiğimiz son 16 yılda önemli mesafeler kat edildi. Elbette bu ilerlemeler, çalışanlarımızın, sendikalarımızın ve devletimizin gayretleri ile belli bir noktaya geldi. Önümüzdeki süreçte yine bir arada yaşama gayesi içerisinde daha iyi koşulların sağlanması önceliklerden biri olacaktır. Ülkemizdeki her bir insanın refahı bizleri daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağı muhakkaktır. İş gücüyle ve alın teriyle kalkınma hamlemizde büyük pay sahibi olan işçilerimizin, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara öncülük etmeye özen göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ülkemiz genelinde şenlik havasında geçmesini, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.