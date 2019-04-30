İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AK Parti Milletvekilli Güneş'ten 1 Mayıs kutlaması

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile kutlama mesajı yayımlandı.


Güneş mesajında, “Ülkemizin büyümesi ve önüne koyduğu hedeflerin gerçekleşmesinde önemli bir konuma sahipsiniz. Sizlerin daha iyi şartlarda çalışması, çalışma haklarınızın iyileştirilmesi anlamında geçtiğimiz son 16 yılda önemli mesafeler kat edildi. Elbette bu ilerlemeler, çalışanlarımızın, sendikalarımızın ve devletimizin gayretleri ile belli bir noktaya geldi. Önümüzdeki süreçte yine bir arada yaşama gayesi içerisinde daha iyi koşulların sağlanması önceliklerden biri olacaktır. Ülkemizdeki her bir insanın refahı bizleri daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağı muhakkaktır. İş gücüyle ve alın teriyle kalkınma hamlemizde büyük pay sahibi olan işçilerimizin, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara öncülük etmeye özen göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ülkemiz genelinde şenlik havasında geçmesini, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.