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AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına Atama

AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Yakup Narter’in 31 Mart Yerel Seçimleri Belediye Başkan Adaylığı’nın ardından boşalan ilçe başkanlığına Ahmet Şahin atandı.

AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Yakup Narter'in 31 Mart Yerel Seçimleri Belediye Başkan Adaylığı'nın ardından boşalan ilçe başkanlığına Ahmet Şahin atandı.


İlçe Başkanı seçilen Ahmet Şahin mazbatasını AK Parti Genel Merkez Teşkilat'tan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir'den aldı. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Şahin kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Karabük'e, Ovacık'a ve Türkiye'ye hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." dedi.


Ovacık İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Şahin ise, “ Hakkın takdiri, AK Parti Genel merkezimizin tavassut'u ile bu şerefli ve kutsal göreve layık görüldüğüm İçin Rabbime sonsuz şükürler olsun. AK Parti bir kadro hareketidir. Bu kadroda benlik yoktur, biz vardır. Hep birlikte bu görevi samimiyet, gayret ve tevazuyu elden bırakmadan layıkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

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