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AK Parti Safranbolu ilçe başkanı seçimi için temayül yoklamasına gitti

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya’nın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Safranbolu İlçe teşkilatında temayül yoklamasına gidildi.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya'nın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Safranbolu İlçe teşkilatında temayül yoklamasına gidildi.


İlçe Başkanlığı için İl, İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, köy temsilcileri ve mahalle temsilcilerinin katılımı ile AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı.


Parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklaması AK Parti Sakarya Milletvekili ve Bölge Koordinatörü Recep Uncuoğlu ile AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz nezaretinde gerçekleştirildi.

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