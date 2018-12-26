AK Parti Safranbolu ilçe başkanlığına atama

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya'nın aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan ilçe başkanlığına Av. Mehmet Sarı atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yaptığı açıklamada, " Geçtiğimiz hafta parti içi temayül yoklamasında teşkilatımız Av. Mehmet Sarı'dan yana oy kullandı. AK Parti Genel Merkez Teşkilatının da onayından sonra Mehmet Sarı'nın ataması resmi olarak gerçekleşti. AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına atanan Av. Mehmet Sarı kardeşime yeni görevinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Karabük'e, Safranbolu'ya ve Türkiye'ye hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Öte yandan kısa bir süre içerisinde AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı'nın yeni yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği açıklandı.