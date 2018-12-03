AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanları Samsun'da toplandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla AK Parti Tanıtım ve Medya Karadeniz Bölge Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Başkanlığında gerçekleşen AK Parti Tanıtım ve Medya Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Burak Yıldız, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Karabük'ün yanı sıra 17 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanları, AK Parti Karabük İl Tanıtım ve Medya Başkanı Hızır Yıldız, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Mihriban Saraç, AK Parti Genel Merkez Basın Koordinatörü Gökşin Deniz Ocak, AK Parti Genel Merkez Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Uzmanı Deniz Demir katıldı.

Bölge istişare toplantısında konuşan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 31 Mart 2019'da önemli bir seçim olacağını belirterek, “ Biz siyaseti makam ve mevki olarak değil görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğimiz için Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 16 yıldan beri bütün seçimleri kazanıyoruz. Bütün seçimleri kazanırken bunu bir övünç olarak söylemiyoruz. Bunu bir milletimize şükran olarak ifade ediyoruz. Biz seçim kazanarak bir üstünlük taslamıyoruz. Önümüzdeki seçim çok önemli. Bu seçimde şehirleri emanet edeceğimiz belediye başkanlarını seçeceğiz" dedi.