AK Parti teşkilatı bayramlaştı

İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanları, İl ve Merkez İlçe, İl Kadın ve Gençlik Kolları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Altınöz, Milletvekilleri Ünal ve Güneş'in yanı sıra AK Parti Genel Merkez Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan bayramlaşma programına katılan partililerin tek tek bayramını kutlarken vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.

Programda konuşan İl Başkanı Altınöz, programa katılan herkese teşekkür etti.