AK Parti teşkilatı gazetecilerle iftar programında buluştu

Safranbolu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, partililer ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Ezanın okunmasının ardından açılan iftar sonrası konuşan Milletvekili Güneş, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazır olduklarını söyledi.

İl Başkanlığı görevini yeni devralan Ferhat Salt da seçime hazır olduklarını ve çok iyi çalışacaklarını söyledi.