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AK Parti teşkilatından anlamlı ziyaret

AK Parti Karabük teşkilatı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Derneği ile kentteki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.


Ziyarette konuşan AK Parti Karabük İl Sosyal Politikalar Başkanı Hatice Çetinkaya, “Yaşantımızın akışı kontrolümüz altında değildir. Herkes engelli olma potansiyeline sahiptir. Bu sorun, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar ele alınması gereken bir konudur. Diğer bir deyişle toplumumuza düşen en büyük vazife, engelli vatandaşlarımızın hiçbir engele takılmadan hayatlarını idare ettirebilmelerini sağlamaktır” dedi.


Engelli vatandaşların birer değer olduğunu ifade eden Çetinkaya, “Bizim anlayışımızda engellileri sadece 3 Aralık günü hatırlamak diye bir şey söz konusu değil. Şunu belirtmek isterim ki bizler için her biriniz ayrı değerlisiniz ve sizlerden daha çok öğreneceklerimiz var. Bu dünyada yaşayan herkes yarının engelli adayıdır. Bu bilinçte olup bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bundan önce nasıl ki sık aralıklarla bir araya geldiysek bundan sonra da aynı şekilde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Her zaman için sorunlarınıza duyarlı olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Taleplerinizi de imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti Teşkilatı ziyaretlerin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün engelli voleybol takımının maçına katıldı. AK Parti Karabük İl Sosyal Politikalar Başkanı Hatice Çetinkaya her iki takımı tebrik ederek engelliler gününü kutladı.

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