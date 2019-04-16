AK Parti Teşkilatından belediye başkanlarına destek

AK Parti Karabük İl Teşkilatı 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'a, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak hizmet için gerekli destekleri vereceklerini belirtti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz 31 Mart yerel seçimlerinde Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yakup Narter, Ovacık'a hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca Başkan Narter, Ovacık'ın AK Parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini gösterdiğini ifade etti.

AK Parti Karabük Teşkilatı Ovacık Belediyesi ziyaretlerinden sonra Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahit Doğu'yu ziyaret ederek Ovacıktan ayrıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanlığına yeni seçilen Hasan Yıldırım'ı ve İl Genel Meclis Üyelerini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Altınöz gerçekleşen ziyarette İl Genel Meclis Başkanlığı'na yeni seçilen Hasan Yıldırım'a ve İl Genel Meclis Üyelerine görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Cenabı Allah inşallah birlik ve beraberlik içerisinde Karabük'e, daha iyi bir hizmet noktasında gücümüzü artırsın diye temennimizi iletiyorum ve tekrardan hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum" dedi.

AK Parti Teşkilatı 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Altınöz, Eflani Belediye Başkanı seçilen İbrahim Ertuğrul'a yeni görevinde başarılar dileyerek Ovacık için gerekli destekleri vereceklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İbrahim Ertuğrul Eflani'ye hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.