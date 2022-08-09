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AK Parti teşkilatından İl Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret

AK Parti Karabük teşkilatı Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük teşkilatı Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti teşkilat yönetimi Karabük İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Yırtar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.


Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Salt, Nurettin Emlik, Muhammet Kaya, Yasin Kaplan, Kazım Çamlı, Ali Özdemir, Ramazan Özcan, Nurullah Özen ve AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik hazır bulundu.


Karabük İl Emniyet Müdürü Yırtar, iyi dilek ve temennilerinden dolayı AK Parti Karabük teşkilatına teşekkür etti.

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