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AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret

AK Parti teşkilatı 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla Merkez Köy ve Merkez Mahalle Muhtarları derneklerini ziyaret ederek muhtarlar gününü kutladı.


AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük Teşkilatı 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Köy ve Merkez Mahalle Muhtarları derneklerini ziyaret ederek muhtarlar gününü kutladılar.


AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal “Muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmezleridir” diyerek, muhtarlardan övgüyle söz etti.


Ünal, “Muhtarlık müessesesinin kültürün ve hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletin her noktasındaki kurumsal temsilcisi olduğunu söylemek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günün halkımıza görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ebediyete göç etmiş olan muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta kalan diğer görev yapmış muhtarlarımıza da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun” diye konuştu.


Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik ve Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen AK Parti Teşkilatına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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