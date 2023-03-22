AK Parti yeni İl Başkanı Salt görevi devraldı

İsmail Altınöz milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesinin ardından görevini Ferhat Salt'a devretti.

İsmail Altınöz 28'inci dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. Altınöz'ün ardından boş kalan göreve Genel Merkez kararınca Ferhat Salt getirildi.

İl Başkanlığında düzenlenen törenle yeni Başkan Salt görevi Altınöz'den devraldı.

Ferhat Salt törende yaptığı konuşmada kendisinin bu göreve layık görülmesinden ötürü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la teşkilatımızın her kademesinde yol arkadaşlığı yapmak bizler için büyük bir onurdur" diyen Salt, "Bugün emaneti ileride başka bir arkadaşa teslim etmek üzere aldığım il başkanlığı vazifesi çok kıymetli, çok meşakkatli bir görevdir bunun bilincinde ve bunun farkındayız. Burada sizlere şunların teminatını vermek istiyorum hiçbir yanlış ve kirli işlerin içerisinde beni ve bizleri göremeyeceksiniz. Birlikte çalıştığım birlikte görev yaptığım şu anda görevi kendisinden devir aldığım İsmail Altınöz Başkanımın bu davaya vermiş olduğu emekler ve hizmetler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti de sona eren milletvekili aday adaylığına başvuranlar şu isimlerden oluştu: "Yeter Akgün, Hacer Ünal, Tuncay Böyüközkök, Ömer Ayar, Mehmet Şahin, Mehmet Sarı, Mehmet Ceylan, Hasan Sevdalı, Hüseyin Acar, İsmail Altınöz, Nurullah Çelik, Kübra Ekmekçi, Muhammet Enes Göktaş, Büşra Ulusoy Çorbacı, Zehra Söylemez, Saime Öksüzoğlu, Niyazi Güneş, Murat Kocaman, Gülda Koca, Mehmet Uzun, Salih Aydın, Serranur Özdemir, Yasemin Tarakcı, Cumhur Ünal, Hüseyin Gündoğdu ve Ali Keskinkılıç"