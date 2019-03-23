AK Parti Yenice'de ilk mitinginde gövde gösterisi yaptı

İlk mitingini yapan AK Parti Yenice'de adeta gövde gösterisi yaptı.

AK Parti Yenice Teşkilatı tarafından düzenlenen miting Akay meydanında yapıldı. Mitinge Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük il Başkanı Av.İsmail Altınöz ve partililer katıldı.

AK Parti'nin Yenice Belediye Başkan adayı olan Coşkun Güven kalabalığa hitap ederek , “ Yenice için şimdi birlik zamanı diyerek çıktığımız bu yolda sizlerle ve tüm teşkilat mensuplarımızla iki buçuk aydır bu cennet şehir için yapacaklarımızı, yapmak istediklerimizi ve kendimizi anlatarak herkesin öncelikle isteklerine ve dualarına talip olduk. Sizler de şahit oldunuz. Hamd olsun tüm hemşehrilerimiz bizleri bağrına bastı. Ve samimiyetle bizleri karşıladılar. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta sizler ve Yeniceli tüm hemşehrlerimizin desteği ile bu çabalarımızın sonucunu alarak Yenice'yi birlikte yöneteceğiz inşallah. Bu şehrin kurulması, imarı, yaşanabilir bir şehir olması yönünde emeği olanlara teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu memleket için taş üstüne taş koyan her kimse onların hepsinden Allah razı olsun. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yaklaşık 18 yıldır milletimize, ülkemize ve kutlu bir davaya hizmetin adı olan AK Parti çatısı altında memleketimize ve milletimize yerel yönetim adında milletimize hizmet etmek için yola çıktık. Yenice'de 15 yılda hizmet kervanında bulunan işte bu meydanda , bizleri yalnız bırakanlarda balkonda inşallah.Sizlerle birlikte Yenice'mizi 1 Nisan'dan itibaren gönül belediyeciliğine, katılımcı belediyeciliğine, kültürel belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe, çevre dostu belediyeciliğe, hizmet belediyeciliğine kavuşturacağız inşallah. Biz ayrıştırmak için değil , birleştirmek için geliyoruz. Biz gönül yıkmaya değil gönül almaya, dua almaya , güven vermeye geliyoruz inşallah. “dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, “Geri sayım başladı ve korkunun ece faydası yok. Allah'ın izniyle ve keremiyle inşallah 1 Nisan günü Coşkun Güven kardeşimizi koltuğa oturtmak üzere yine bu meydan inşallah biraraya geleceğiz. Yenice'ye önümüzdeki beş yıl içerisinde çok güzel hizmetler yapacağız. Yerel iktidarla merkezi iktidarı bir araya getireceğiz Allah'ın izniyle Yenice'ye güzel işler yapacağız.” dedi.

Son olarak AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da bir konuşma yaparak , “Yenice'ye bir çok yatırımlar yaptık. Çoğunu da sayabilirim. Karayolunun asfaltlanması, hükümet konağının yapılması, devlet hastanesinin yapılması, TOKİ, kapalı spor salonu,çevre yolu , Anadolu lisesi, meslek yüksek okulu ve birçok hizmet. Bunları daha düne kadar burada ne hizmet yaptılar diyen belediye başkanı burada çıktı övüne övüne Ak Parti bunu yaptı, Ak Parti şunu yaptı diye buradan ellerinizi kaldırıp anlattı değil mi. Tayyip iyi adam dedin, Ak Parti güzel parti dedin AK Parti'de Tayyip'le en güzel belediye başkanlığını ben yaparım dedin. Arkanda gücü buldun hizmette yaptın.Yapmadın demiyorum. Arkanda Cumhur Ünal destek oldu, Mehmet Ali Şahin destek oldu , Mehmet Ceylan, Osman Kahveci destek oldu.Arkanda bu kadar güç vardı Yenice'ye de belediye hizmeti yaparken işte burada anlattığım onlarda hizmet burada çıktın biz yaptık diye göğsümüzü gere gere anlattık. Hangi uykuya yattın da sabah kalktın da hangi karabasan rüyayı gördün de AK Parti'yi sattın. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan .Ülke de gerçekleri gördü Başkanlık sitemine bu ülkeyi taşıdı. Koalisyonlu hükümetlerden bu ülkeyi kurtarsın diye. “ ifadelerinde bulundu.