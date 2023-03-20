AK Parti'de gençlerde boy göstermeye başladı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'de aday adaylığı süreci devam ediyor.

AK Parti Karabük İl Başkanlığında geçtiğimiz hafta başlayan aday adaylığı başvurularında bugüne kadar 21 başvuru yapıldı. Aralarında çeşitli meslek ve üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu başvurular arasında genç adaylarda boy göstermeye başladı.

AK Parti Karabük Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan genç mimar Muhammet Enes Göktaş, gençler olarak Türkiye'nin yeni yüzyılında yer almak için yola çıktıklarını söyledi.

En genç aday adaylarından biri olan Göktaş, “ Karabük için yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi, kentin mimari yapısına katkı sunmak istiyoruz. Büyüklerimizin bize yol göstermesi ile aday adaylığı başvurusunu yaptık. Babam yıllardır AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapması bizim de bu yola çıkmamıza vesile oldu. Bu seçimde de el ele vererek, memleketimize hizmet etmek adına bir yola çıkacağız. Türkiye'ye geçmiş yıllarda yapılmayan tüm hizmetler AK Parti hükümeti döneminde yapıldı. Bu hizmetlerin kesintisiz şekilde devam etmesi için yine bu seçimi kazanacağız. Biz de kendi memleketimize hizmet etmek için talip olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin yeni yüzyılında gençler olarak bizde bu yola çıktık” dedi.