AK Parti'de kongre süreci başladı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda 7. Olağan kongre süreci Eskipazar ilçesinde başladı. Kongrede yapılan seçimde 366 delegenin oyunu alan Ali Ünal, ilçe başkanı seçildi.

Eskipazar Gençlik Merkezinde yapılan kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve teşkilat mensupları katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin, AK Parti'nin sıradan bir siyasi teşekkül olmadığını belirterek, “ Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada, bir aradayız. Elbette bu büyük davada bizlerin bir arada olmasını sağlayan hiç kuskusuz reisimiz, Kurucu Genel Başkanınız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kutlu davayı kuran, ülkemizi ve AK Partimizi başarıdan başarıya koşturan, her seçimde milletimizin gönülden desteğini ve duasını alan, AK Parti'yi Türkiye ve dünya markası yapan, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı şahsım ve divan kurulumuz, delegelerimiz, salonda olan ve olmayan bütün gönüldaşlarımız adına sevgi, saygı, minnet, duayla anıyor ve selamların en güzeli yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün ilçe başkanlığımızın bayrağını devralacak yeni ilçe başkanımızın da selefleri gibi AK Parti bayrağını ve bayraktarlığını şerefle taşıyacak ve canla başla çalışacağına yürekten inanıyorum” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, kentte ve ilçelerde AK Parti Dönemi'nde yapılan proje ve yatırımlardan bahsetti.

Devlet ve millet olmanın kolay olmadığını kaydeden Ünal, “Başımızda PKK gibi bir bela vardı. Onun yanında devler ligi kavgası içerisine bizi de kattılar. Suriye'de petrol ve doğal gazın hırsına hevesine o kavganın içerisinde mücadele ediyoruz. Keşke karşımızda mert bir düşman olsa ama karşımızda namert bir düşman var. Bizimle dans eden ama ayağımıza basan ABD, Rusya gibi taraflarımız var. O yüzden akıllı olmak zorundayız. Akıllı hareket etmek zorundayız. Ufak şeyleri dert edip davamızı satmamamız gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi dünyaya liderlik eden bir liderin arkasında duran bizler olarak böyle bir liderin kıymetini adam gibi bilmek zorundayız. Allah'a şükretmek durumundayız böyle bir lideriz bize verdiği için. Böyle bir dava içerisinde nasip ettiği için şükretmemiz gerekir. Bugün dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta durmasının varlığıyla varlık bulan ve güç bulan devletler ve insanlar var” ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor, tabiri caizse neredeyse kurtuluş savaşı veriyoruz. Hangi cephede? Çok cephede kurtuluş savaşı veriyoruz. Bu zor günlerde büyük liderlere ihtiyaç vardır. O liderlerin arkasında saf tutmaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

AK Parti'yi sadece bir parti olarak görmediklerini söyleyen Güneş, “Büyük bir davanın adı olarak görüyoruz. Bu dava Malazgirt'ten başladı. Bugüne kadar devam etti. Yol değişik zamanlarda kesilmek istendi. Ama hiçbir zaman muvaffak olunamadı. Eskipazar tabiri ile söylersek yuları başına takacaklar, istedikleri yere sürükleyecekler. Böyle liderler ve devlet adamları istiyorlar. Bazen bunu yapabildiler ama milletimiz buna müsaade etmedi. Milletimizin feraseti, değerlendirmesi, inançları ve tercihleri önemlidir. Sandık Sandığa ne girdiyse o çıksın inancını benimsedik. Milletimize sonsuz güven duyuyoruz. Bizim için önümüzdeki dönemde en önemli imtihan 2023 imtihanıdır. İnşallah bu imtihanı başarı ile verebilirsek Allah'ın izniyle ondan sonraki zamanlar milletimizin ufkunun açılacağı zamanlar olacaktır. Bu büyük yürüyüşte desteğinize, duanıza ve katkınıza ihtiyacımız var” diye konuştu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, kongrelerin AK Parti'nin bayram günleri olduğunu vurgulayarak, “Kadrolarımızın yenilendiği, yorulanların hizmet yarışını daha dinamik, istekli kadrolara teslim ettiği bir bayrak değişimi, bir bayrak değişiminden ibarettir. Bayrağı teslim eden arkadaşlarımız zorlu ve kutlu emaneti ehli ellere teslim etmenin huzurunu yaşarken bayrağı teslim alan arkadaşımız, ağır sorumluluk yüklenmenin derecesini hisseder. Bu nedenle bayrağı devreden arkadaşlarımız da kırgınlık, bayrağı devralanlarda ise şımarıklık olmaz. Teşkilatların her kademesinde verilen görevi layıkıyla yapma ve bu görevi devretme bilincine sahip, ‘Görev istenmez verilir' ilkesiyle yetişmiş, ‘Ben yok biz varız' geleneğinin temsilcisi bizler için temel amaç halka hizmet davasında bu kutlu hareket içerisinde yer alarak hayırlı dualar alacak hizmetlere vesile olmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde 366 delegenin oyunu alan Ali Ünal, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı oldu.