AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Karabük'te aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması yapıldı.

Karabük'te aday adaylığı için başvuru yapan mevcut milletvekilleri hariç 24 kişi için teşkilat temayül yoklaması Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda elektronik ortamda yapıldı.

Tüm aday adaylarının büyük bir heyecanla takip ettiği temayül yoklamasında oy kullanımları saat 16:00'ya kadar devam edecek.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, teşkilatların birlik ve beraberliği açısından önemli bir icra ettiklerini belirtti. Çetinkaya, "Teşkilat kademelerinin adayın belirlenmesi noktasında temayül oylarını kullanıyorlar. Güzel bir birlik ve beraberlik var. Tüm ilçeler bir arada, il yönetimimiz, ile genel meclisimiz, belediye meclisimiz bir arada. İnşallah teşkilatlarımız en doğru kararı verecektir. Burada çıkacak karar bizi Karabük'te 14 Mayıs 2023 seçimlerinde zirveye taşıyacaktır. Teşkilat hazır, liderimiz hazır, halkımız hazır. İnşallah 14 Mayıs'ta kutlu bir zafer bizi bekliyor. 'Durmak yok yola devam' diyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızın desteğini de tekrar istiyoruz" dedi.

Temayülün elektronik ortamda yapılmasını da değerlendiren Çetinkaya, "Geçmiş dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi hem bu pandemi döneminde hem de teknolojiyle beraber kendini sürekli yenileyen, daha sağlıklı ortamlarda daha hızlı, teknolojik şekilde uygulamalar ortaya koyan bir parti. Bu noktada da bilgisayar ekranından seçenekler var daha sağlıklı daha teknolojik ve iyi bir şekilde oylarını kullanıyor teşkilatımız" diye konuştu.

Temayül yoklamasına; AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve AK Parti MKYK Üyesi Neslihan Ay katıldı.

Temayül yoklamasında; 625 kişi oy kullanırken, 206 kişi oy kullanmadı. Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.