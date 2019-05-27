AK Parti'den 27 Mayıs darbesine tepki

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olan ve Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idamına neden olan 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanlığı binasının önünde yapılan basın açıklamasında kalabalık adına konuşan AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Köşker, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ve ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atıldığını belirterek, “Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır” ifadelerini kullandı.

“Hukuksuz yargılamaların yaşandığı dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir”

Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını ifade eden Köşker, “Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Mahkeme Başkanı Salim Başol'un, “Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor” sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir” dedi.

“Çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim!”

Köşker, 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosunun 15 Temmuz hain darbe girişimi ile tekrar milletin karşısına çıkarıldığını ve milletin dik durması ile bu oyuna izin verilmediğini kaydederek şunları söyledi: “2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin, “Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim!” demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz.”

Basın açıklamasına İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.