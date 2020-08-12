AK Parti'den MKE Genel Müdür Yardımcısı Keskinkılıç'a ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Ali Keskinkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MKE'nin Türkiye için stratejik öneme sahip kurumlarından biri olduğunu söyleyen İl Başkanı İsmail Altınöz, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sayın Ali Keskinkılıç Bey'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Keskinkılıç nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı Altınöz'e ve Hasan Yıldırım'a teşekkür etti.