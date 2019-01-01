AK Parti'den yeni yıl ziyaretleri

Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke ve AK Parti Karabük Teşkilatı yeni yılda polis, hastane ve itfaiyecileri ziyaret etti.

Dr. Burhanettin Uysal beraberinde AK Parti Karabük Teşkilatı ile yenil yıl dolayısıyla 3 Nisan Polis Karakolu, 5000 Evler Polis Karakolu, Bölge Trafik Şubesi, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İşleri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük Özel Medikar Hastanesi çalışanlarının yeni yılını kutlayıp lokum ikram etti.

Uysal polis karakolunda yaptığı konuşmada; “ Ülkemizin güvenliğini tesis ettikleri için kahraman polisimize ve tüm emniyet teşkilatına çok teşekkür ediyorum. 2019 yılın memleketimize ve dünyaya huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu vatanın birlik ve beraberliği için iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ederken şehit olan tüm polis kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.” dedi.

Yeni yılda halkın huzuru için nöbette olan itfaiye personellerine teşekkürlerini sunan Uysal, “Yılbaşı hep bir heyecan. Bu heyecanı mutlu bir şekilde karşılamak isteyenler; bir de o mutluluğu yaşamak isteyen halkımızın mutluluğunu bozmadan yılbaşını geçirmesi için nöbette olanlar var. Ben özellikle halkımızın huzuru ve mutluluğu için yılbaşını daha rahat bir ortamda geçirebilmek için mesai yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi itfaiye olarak sadece yeni yılda değil, sizin yaptığınız çalışma 365 gün önemli” diye konuştu.

AK Parti heyeti, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karabük Özel Medikar Hastanesi'ni ziyaret ederek yeni yıla çalışarak giren sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayıp, hastanede yatarak tedavi olan hastalara da geçmiş olsun dileklerini ilettiler. İlk olarak acil servisi ziyaret eden Uysal ve beraberindeki heyet yeni yıla çalışarak giren doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin yeni yıllarını kutlarken, hastalarla da tek tek ilgilenip, geçmiş olsun dileklerini iletti.