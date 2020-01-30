AK Parti'den YSK Başkanı Akkaya'ya ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük Teşkilatı Akkaya'ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Akkaya, nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı AK Parti Teşkilatına teşekkür etti.