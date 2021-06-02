AK Partili gençler, Erdoğan hayranı engelli genci sevindirdi

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ve yönetimi, Cumhurbaşkanı hayranı 24 yaşındaki Serebral Palsi rahatsızlığına sahip Merve Ergül'ü ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan 24 yaşındaki serebral palsi rahatsızlığına sahip Merve Ergül'ün babası Ramazan Ergül kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olduğunu, sosyal medya ve televizyon kanallarından sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ettiğini dile getirerek AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ile iletişim kurdu.

Gençlik Kolları Başkanı Çelik harekete geçerek Merve Ergül'ü evinde ziyaret etti. Çelik Merve Ergül'e Mehmet Aycı'nın yazdığı Benzemez Kimse Sana - Bir Erdoğan Portresi kitabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını ve posterini hediye etti.

Merve Ergül'ün, aldığı hediye karşısında teşekkür ederek, Çelik'e çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istediğini belirtti. Çelik ise en yakın zamanda Merve Ergül'ün isteğini yerine getireceklerini söyledi.