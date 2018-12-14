AK Partili kadınlardan yerli ürün vurgusu

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları tarafından "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla düzenlenen kermeste, yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çekildi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları tarafından Çebioğlu İşhanın'da düzenlenen kermeste açılan stantta, gıdadan aksesuara varıncaya kadar çeşitli elemeği ürünler satışa sunuldu. Yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çekilen kermesi ziyaret eden AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “Yerli ve milli terimleri öne çıkmalı. Kadın kollarımızda Yerli Malı haftası münasebetiyle böyle bir etkinliğe imza attılar, tebrik ediyorum kendilerini. Bu duyarlılığı hepimizin yaşaması gerekiyor. Yerli ve milli ürünlerimizi kullanarak kendi kalkınmamıza destek vermiş oluruz" dedi.

Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, “Yerli ile milli üretimin, ve tüketiminin önemi her geçen zaman diliminde daha da anlaşılır bir hale geliyor. Partimizin iktidarı süresince çok şükür ki ülkemiz, bu noktada oldukça önemli mesafeler kat etti ve etmeye de devam edecektir. AK Kadınlar da karınca kararınca misali ellerinden geldiği oran nispetinde toplumsal bir konuya dikkat çektiler. Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

12-18 Aralık tarihleri arasındaki haftanın Yerli Malı Haftası olarak kutlandığını hatırlatan AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, “ AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir' sloganıyla bir kermes düzenledik. Karabük'deki mahallelerde ikamet eden hanım kardeşlerimizin el emekleri buradaki stantlarda satışa sunuldu. Kendilerine özverili davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerimizle yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çekmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yerli malı haftası münasebeti ile kadın emekçilerinin ürettiği İl Kadın Kolları Başkanlığınca hazırlanan yerli ürün pazarının açılışında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, partililerde yer aldı