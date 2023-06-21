AK Partili Keskinkılıç, ilk maaşını Karabük İdman Yurdu'na bağışladı

Lige yükselen Karabük İdman Yurdu'na bağışladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) grubunu lider tamamlayarak 3. Lig'e çıkan Karabük İdman Yurdu'na destekler gelmeye devam ediyor. AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, aldığı ilk maaşını katkı sağlamak amacıyla kulübe bağışladı.

Kulüp Başkanı Adem Aydım yaptığı açıklamada, “Değerli milletvekilimiz Ali Keskinkılıç'a vermiş olduğu desteklerden ve bu duyarlı yaklaşımından dolayı minnetlerimi iletiyorum. Birlikte güçlü olduğumuz inancıyla, bu hikayenin 3. ligde de şampiyonlukla tamamlanması için tüm Karabüklü hemşehrilerimizin, iş insanlarının, esnaflarımızın desteklerinin çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyor, milletvekilimize camiamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.