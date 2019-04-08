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AK Partili meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Yerel seçimlerde Karabük Belediye Meclisi Üyeliğine ve İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen AK Parti’li adaylar mazbatalarını aldı.

Yerel seçimlerde Karabük Belediye Meclisi Üyeliğine ve İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen AK Parti'li adaylar mazbatalarını aldı.


AK Parti'den Karabük Belediye Meclisi Üyeliğine seçilen Sait Aygün, Osman Köşker, Ömer Sürmen, Saime Öksüzoğlu, Hüseyin Erik, Hülya Uğur, Samed Salt, Orhan Ünal, Mesut Alıcı, Kazım Çamlı, Özkan Çetinkaya, Koray Gümüş, Şemsettin Yakut, Muzaffer Atılkan, Muhammet Kaya ve Cemal Aybakır İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hidayet Küçükaltınbaş ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ayhan Yeşilçalı'nın elinden mazbatalarını aldı.


AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve teşkilat mensuplarının bulunduğu mazbata töreninin ardından adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirildi.

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