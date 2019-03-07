AK Partili vekiller adaylara destek için çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal seçim çalışmaları kapsamında Eskipazar İlçesini ziyaret etti. Beraberinde AK Parti Eskipazar Belediye Başkan adayı Mustafa Yarkan ile esnaf ziyaretinde bulunan Ünal, yerel seçimlerde destek istedi. Ünal, Eskipazarda her zaman vatandaşlarla iç içe olup, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini ifade ederek, hükümetin imkanlarından Eskipazar'ında faydalanması gerektiğini söyledi.

Gösterilen teveccüh için teşekkür eden Ünal, yerel seçimlerin önemli olduğunu belirterek, "AK Parti'nin hizmet bayrağını dalgalandırmaya, 2023 hedefleri doğrultusunda koşmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise seçim çalışmaları kapsamında 5000 Evler mahallesini gezdi. Milletvekili Güneş, AK Parti siyasetinin temel amacının hizmet siyaseti olduğunu vurguladı. Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Milletvekili Güneş, “Vatandaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmek, aramızdaki gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için buradayız” dedi.

Daha sonra Milletvekili Güneş, 5000 Evler mahallesindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal için destek istedi.