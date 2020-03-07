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AK Partili vekiller Bakan Gül'den destek istedi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya gelerek destek istedi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek destek istedi.


AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile TBMM'de bir araya gelerek kent ve ilçeleri için gerekli talep ve projeleri değerlendirdi. Elinden gele gayreti göstereceğini ifade eden Bakan Gül'e, milletvekilleri çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

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