AK Partili vekiller İl Özel İdare'ye ait şantiye alanında incelemelerde bulundu

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, İl Özel İdaresine ait Hamzalar mevkiinde yer alan ek hizmet binasındaki şantiye alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerde İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Genel Sekreter Mehmet Uzun kurulum çalışmaları devam eden sıcak asfalt plenti, araç parkı ve bakım onarım deposu hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Milletvekilleri Güneş ve Ünal yapılan incelemelerin ardından Genel Sekreter Uzun'a ve personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.