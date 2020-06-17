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AK Partili vekiller, TCDD Genel Müdürü Uygun ile istişarelerde bulundu

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’u ziyaret ederek istişarelerde bulunduYapılan ziyarette AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük için gerçekleştirilecek olan projeleri ve çalışmaları değerlendirip, çözüm noktasında istişareler yaptı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ziyaret ederek istişarelerde bulundu



Yapılan ziyarette AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük için gerçekleştirilecek olan projeleri ve çalışmaları değerlendirip, çözüm noktasında istişareler yaptı. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vekillere teşekkür etti.

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