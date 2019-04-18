AK Partili vekiller Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'a başarılar diledi

Kerem Kınık'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Bu yıl 150. Kuruluş yıl dönümü kutlayan Türk Kızılayı Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde yeniden seçilen Kınık'a başarılar dileyen Güneş ve Ünal ülkemizdeki ve yurtdışındaki faaliyetleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Türk Kızılayı Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'te eşlik etti. Büyükgenç, Karabük Kızılay Şubesi'nin faaliyetleri hakkında Genel Başkan'a bilgi paylaşımında bulundu. Büyükgenç, ayrıca önümüzdeki dönemde Karabük Kızılay Şubesi'nin yeni faaliyetleri için de Genel Başkan Kınık'tan destek istedi.