AK Parti'nin iktidardaki 20'nci yılı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partisinin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden kısa süre önce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktığını belirtti. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin çağ atladığını kaydeden Altınöz, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye'nin 2023 vizyonu ilk günkü heyecan ile devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen AK Partimiz milletimizin desteği ile her zaman ayakta kalmayı başarmıştır. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksikliklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağımız atılımlarında altyapısını kurduk. Bu güçle 2023 altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. İnsanlarımıza imkân oluşturan, refahı ve adâleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Her daim el ele, gönül gönüle vererek Karabük'ümüz için elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şimdi artık önümüzde yeni bir hedef var. 20 yılda oluşturduğumuz bu güçlü temelin üzerine 85 milyon el ele vererek 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'yi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz" dedi.