AK Parti'nin Karabük adayı Burhanettin Uysal

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Karabük Belediye Başkanı adaylarının Prof. Dr. Burhanettin Uysal olduğunu açıkladı. Altınöz, “Günlerdir kamuoyunda merakla beklenen AK Partimizin Karabük Belediye Başkan Adayı, birikimleri ve müstesna kişiliğiyle teşkilatlarımızın ve Karabükümüzün çok kıymetli değeridir. Karabükümüze teşkilatımıza ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkan adayımız önceki dönem milletvekilimiz Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın bütün deneyimini ve çalışkanlığını Karabükümüze aktararak şehrimize büyük bir kazanım sağlayacağından eminiz. AK Parti ailesi ve AK Parti sevdalıları ‘Durmak yok yola devam' diyerek Başkanımız Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın arkasında dimdik durarak büyük bir tarih yazacaktır. Karabükümüze hayırlı olsun” dedi.