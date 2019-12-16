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Akademik personele “Proje Yazma Eğitimi” veriliyor

Karabük Üniversitesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)’nın iş birliğiyle Demir Çelik Enstitüsü’nde akademisyenlere proje yazma eğitimi veriliyor.

Karabük Üniversitesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)'nın iş birliğiyle Demir Çelik Enstitüsü'nde akademisyenlere proje yazma eğitimi veriliyor.


Karabük Üniversitesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla akademik personele proje yazma eğitimi veriliyor.


Beş gün sürecek programda Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, KOSGEP, TÜBİTAK ve diğer proje tipleri hakkında uygulamalı eğimler verilecek. Eğitimde akademisyenlerin bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalarına katkı sağlamak, proje yazmaya ilgilerini artırmak ve çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına destek vermek hedefleniyor.

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