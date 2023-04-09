Akay: "Karabük'e hayırlı olsun"

Sıra Milletvekili Adayı Cevdet Akay, kararın Karabük ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Akay, kendisini bu göreve layık gören Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm parti teşkilatına teşekkür etti.

Karabük için çalışacaklarını ifade eden Cevdet Akay, “Daha öncede belirtmiştim, yarım kalan işimizi tamamlamak üzere yine Karabük'ümüze, ülkemize faydalı olmak niyetiyle yola çıktık. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yarım kalanı tamamlayarak, Karabük'e en iyi hizmeti vereceğiz" dedi.

Birleştirici, bütünleştirici ve kucaklayıcı bir anlayış ile tüm partili ve adaylar olarak var güçleriyle Türkiye ve Karabük için mücadele edeceklerini ifade eden Akay, "Bu noktada seçimlere kısa zamanımız kaldı. Bu süre zarfında hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Temennimiz mecliste Karabük"ü yüksek milletvekili ile temsil etmenin yanında Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlü bir şekilde seçtirmek" diye konuştu.