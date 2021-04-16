Akbaş, Anadolu Masalları Projesi hakkında bilgi aldı

Anadolu Masalları Karabük İl Koordinatörü Ayşenur Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Anadolu Masalları Karabük İl Koordinatörü Ayşenur Yılmaz, Anadolu Masalları projesi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ı bilgilendirdi. Yılmaz, projenin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde yürütüldüğünü belirterek amacının çocukları kendi kültürel kodlarımızı taşıyan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu Masalları ile tanıştırmak olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı branşlarında görev yapan öğretmenlere yönelik "Temel Düzey Masal Anlatıcılığı Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlendiğini aktaran Yılmaz ayrıca proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Anadolu Masalları Projesi'nin, Türk Milleti'nin ortak değerlerinin ülkeye ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini dile getirerek "Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın hayal güçlerine, kalplerine ve ruhlarına güzel dokunuşlarla fark yaratılacağı inancındayız. Bu proje ile öğretmenlerimizin desteğiyle çocuklarımızın rüyalarına, hayallerine, düşünce ve duygu dünyalarına bir zenginlik katmayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu gaye doğrultusunda öğrencilerimiz de kendi kültürünü daha iyi tanıyacak ve özümseyecektir” dedi.

Akbaş, Yılmaz'a çalışmalarında başarılar dilerken, ziyarette projede görevli Sevim Gürleyik, Meral Akyürek, Elif Ertaş ve İrem Keskin Zengin yer aldı.