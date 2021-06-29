Akbaş, öğrencilerle futbol oynadı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, açılışını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı Safranbolu Kanuni Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ilk olarak okul bahçesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerle futbol oynadı. Burada öğrencilerle keyifli vakit geçiren Akbaş, başta Okul Müdürü İbrahim Sezer olmak üzere etkinlikleri düzenleyen öğretmenleri tebrik etti.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Akbaş, bir süre sohbet ederek Safranbolu Kanuni Ortaokulu'nun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımları ile birlikte okulun açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Akbaş, “Yaklaşık iki sene önce burada eğitim yatırımlarında desteklerini esirgemeyen Valimiz Fuat Gürel, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski 23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in katılımıyla görkemli bir temel atma töreni gerçekleştirmiştik. İlimizin eğitim yatırımlarına önemi buradan anlaşılıyor. Bu vesile ile tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

"Telafide Ben de Varım" programı hazırlıklarına ilişkin okul idarecilerinden bilgi alan Akbaş, kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, hazırlıklarda sona gelindiğini ifade etti.

Akbaş'a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ile Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile eşlik etti.