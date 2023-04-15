Akbaş, okullarda incelemelerde bulundu

Karabük'te okullarda depreme dayanıklılığı artırmak için güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yapımı devam eden Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu ile güçlendirme çalışmaları devam eden Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi, 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi, Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ve Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'nu ziyaret etti.

İncelemelerde bulunan çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Akbaş, okulların planlanan inşaat süresi içerisinde teslim edilmesi için ellerinden gelen azami gayreti göstermelerini isteyerek kolaylıklar diledi.

Devam eden okul inşaatları ve güçlendirmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Akbaş, "Devletimizin eğitime sunduğu geniş imkanlar istikametinde merkez ilçemizde inşaatı devam eden 2 okulumuzda çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Okullarımız modern dizaynları ile göz doldurmaktadır. Yeni açılacak ve tamamlanacak okullarımız sayesinde eğitim alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. İnşallah yapımı ve güçlendirme çalışmaları devam eden okullarımızı 2023-2024 eğitim öğretim döneminde hizmete açacağız. Karabük eğitim ailesi olarak İlimizin eğitim seviyesinin yükseltilmesi noktasında üstümüze düşen görevleri ‘Hep daha ileriye' şiarıyla hep birlikte en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz" dedi.