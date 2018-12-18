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“Akıl Defteri” KBÜ'de seyircisi ile buluştu

Yönetmenliğini Karabük Üniversitesi öğrencisi Tuğba Yazgı Atabek’in yaptığı “Akıl Defteri” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Karabük Üniversitesi öğrencisi Tuğba Yazgı Atabek'in yaptığı “Akıl Defteri” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.


Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda Tiyatro Kulübü tarafından, yönetmenliğini Karabük Üniversitesi öğrencisi Tuğba Yazgı Atabek'in yaptığı “Akıl Defteri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Fransız yazar Jean - Claude Carriere'in kaleme aldığı “Akıl Defteri”, bir yandan kadın ve erkeğin birlikte yaşayabilme marifetini ve imkansızlığını anlatırken bir yandan da içine düştükleri, eğlenceli ve komik durumları gösteriyor. Kadın - erkek ilişkisinin değişik metaforlarla anlatıldığı oyun iki perde şeklinde sergilendi.


Oyunun sonunda, Suzan karakterinin aslında hiç var olmadığı gösterilerek, seyirciye beklenmedik bir son yaşatıldı.

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