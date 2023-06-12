Akıntıya kapılan kadın hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde akıntıya kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Cengiz Topel Bulvarı Karabük - Zonguldak karayolu sanayi mevkiinde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen 53 yaşındaki Şengül Derebaşı isimli kadın köprünün altında yarı beline kadar girdiği Filyos Irmağında akıntıya kapıldı. Kadının akıntıya kapıldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ırmak boyunca yaptıkları arama sonucunda, Derebaşı'nın cansız bedenini 3 kilometre uzaklıkta Yeniköy mevkiinde buldu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan, Şengül Derebaşı'nın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.