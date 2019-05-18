İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu'da iftar programına katıldı.

Düzenlenen iftar programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Mustafa Cihan Paçacı, İstanbul Milletvekili İYİ Parti Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, CHP Karabük Milletvekili Dr. Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Mehmet Aksoy ve yönetimi, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti ve CHP Karabük Teşkilatları, basın mensupları ve partililer katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftar sonrası yaptığı açıklamada Safranbolu'da kazanılan seçim için, “Çok yoruldunuz. Cep delik cepken delik çalıştınız. En azından Safranbolu Belediye Başkanlığını kazandınız. Teşekkür ediyor başarınız dolayısıyla tebrik etmek istiyorum” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi gençlik yıllarına benzettiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “1 Nisan geldi. Elif kızım karşıda oturuyor. Nasıl hizmet edceğini anlatıyor. Bunun bir seçim olduğunu unutmayacaksınız. Kulağı çektiniz Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.