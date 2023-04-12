Aktif Yaş Alma Merkezinde Parkinson Semineri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Aktif Yaş Alma Merkezinde "Parkinson Hastalığı" ile ilgili seminer verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çeşitli hobi kurslarının, sportif faaliyetlerin yapıldığı merkezde seminerlerinde de verileceğini belirtti.

Uzun yıllar gerek ilçe gerekse ülke için hizmet veren, kendilerine çok şey borçlu oldukları büyüklerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Köse, "Aktif Yaş Alma Merkezimizin açılışını amacı da tam olarak bu. Verilen çeşitli kurslarla güzel vakit geçirmeleri ve sosyal yaşamdan uzak kalmamaları. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Merkez Sorumlusu ve Gerontolog Birtan Kıcırdar ve değişik konulardaki uzmanlarında zaman zaman bilgilendirme toplantıları ve seminerler vereceğini ifade eden Başkan Köse, "Bu günün konusu Parkinson Hastalığı idi. hastalığın belirtileri, önüne nasıl geçilir gibi konular ele alındı" şeklinde konuştu.