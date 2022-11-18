İhlas Haber Ajansı

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Alev alan baraka yangında küle döndü

Karabük’te barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Karabük'te barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Olay, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Dere kenarında bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi zararın oluştuğu barakada çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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