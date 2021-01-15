Alevlere teslim olan ahşap ev kül oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangın sonucu küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Tayyip köyünde meydana geldi. Nazım Altıok isimli vatandaşa ait tek katlı evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Alevlerin tamamen sardığı ev yangında kül oldu.

Evde kimsenin oturmadığını belirten Köy Muhtarı Seyfi Altıok, “Bakımsızlıktan kaymıştı. Buradaki vatandaşlarımız okulda ikamet ediyorlardı. Aşağı tarafta yeni bir inşaata başlamıştık. Yangının büyük ihtimal elektik kontağından çıktığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Altıok, alevleri fark ettiğinde durumu ekiplere bildirmelerine rağmen evin ahşap olmasından dolayı çabuk yandığını ifade etti.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.