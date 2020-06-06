Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Karabük'ün Eflani ilçesi Bağcılar köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ahşap ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Bağlıca Köyü Rahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Öztürk isimli şahsa ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, alevlere teslim olan ev tamamen yanarak küle döndü.

Yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.