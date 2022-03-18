Alevlere teslim olan iki ev kül oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan iki ev küle döndü.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Çakıllar köyünde Niyazi Topçu'ya ait ahşap evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden köylüler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın daha sonra bitişiğinde bulunan Muhammet Topçu'ya ait eve sıçradı. Yangının büyümesi üzerine alevlerin diğer evlere sıçrama tehlikesinden dolayı Karabük Belediyesinden takviye yardım talep edildi. Karabük, Yenice ve Yortan Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonrası her iki ev ise tamamen yanarak kül oldu.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.