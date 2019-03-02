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Ali Kaya, “Talip olduğumuz görevin bilincindeyiz”

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, 31 mart yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve tek tek tüm Safranbolululara projelerini, neler yapmak istediklerini anlatacaklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye kazandırdığı ‘İnsan Odaklı Belediyecilik' anlayışı ile ‘Memleket İşi, Gönül İşi' diyerek yola çıktıklarını ifade eden Kaya, “Safranbolu gerek ülkemiz gerek bölgemiz için önem taşıyan bir kent. Bu nedenle yüreğimizde taşıdığımız hizmet aşkı ile biz talip olduğumuz görevin bilincindeyiz. Bu nedenle tüm hemşerilerime gerçekleştireceğimiz her çalışmayı, projeyi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.


Kaya, “Tüm kadromuzla birlikte Safranbolu'nun 30-40 yılına sirayet edecek, halkı her açıdan rahatlatacak hamleler yapmayı, önemli projeler ile yola çıkmayı hedefliyoruz. Biz Safranbolu ve Safranbolu halkını seviyoruz. Bir gönül birlikteliğimiz var. Bunu gittiğimiz her evde, ziyaret ettiğimiz esnaflarımızda, parktaki küçük çocuğumuzda, emeklilerimiz de, işçimizde, memurumuzda, yolda karşılaştığımız hemşehrimizde hissediyoruz. Bu anlamda şahsıma, İlçe Teşkilatımıza, Meclis Üyesi Adaylarımıza gösterilen ilgiye, destek ve dualara bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah 1 Nisan projelerimizin hayata geçtiği, geleceğimizin teminatı yarınımız olan evlatlarımıza daha yaşanılır bir Safranbolu bırakabileceğimiz çalışmaları hep birlikte başlatacağımız bir tarih olacak” diye konuştu.

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