Alkışla Derneği ve Ova köyleri muhtarları milletvekilleriyle bir araya geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyü ve Ova köylerinin muhtarları Akkışla Uluyayla Dernek Başkanı Durmuş Eren'in organizasyonu mileltvekilleri, belediye başkanları ve İl Genel Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Akkışla Uluyayla Derneği'nin öncülüğünde Safranbolu Çevrikköprü'de, köy muhtarları ve dernek yöneticileri, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Birlik ve beraberliğin sergilendiği yemekte konuşan Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, kendileri her ne kadar İstanbul'da yaşasalarda, doğup büyüdükleri toprakları unutmadıklarını söyleyerek, “ Bayramda seyranda hep köylerimize geliyoruz. Bizim köyümüz Ovacuma'dan Eflani'ye kadar bağlı yerlere Ova köyler diyoruz. Ovacuma'dan Eflani'ye bağlayan bir grup yolumuz var. Bunun bir kısmı asfalt oldu, bir kısmının asfalt olmasını sizlerden talep ediyoruz. Aynı zamanda gerçekten eşlerimizi çocuklarımızı köylerimize getirirken sıkıntı yaşıyoruz. İstanbul'da AK Parti'nin yaptığı hizmetleri görüyoruz. Otobanlar, yollar yaptı ama gerçekten Ova bölgesinin köylerinde çakıl vaziyetinde. Bu köyleri en kısa zamanda yapacağınızdan eminiz, en kısa zamanda bu yolların asfalt yapılmasını talep istiyoruz” diye köy muhtarlarının taleplerini iletti.

AK Parti Milletvekilleri ile birlikte Karabük için birlikte çalıştıklarını ifade eden CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, “ Bu yolların hakikaten biraz genişletilip asfaltlanması gerekiyor. Safranbolu ile Eflani'yi birleştiren bir anayolumuz var. Bir de Ovacuma'dan geçen yol var. Dağlardan geçen bir yol, gayet güzel bir doğa var. Hatta turizm açısından da faydalı olur. İnşallah bu konuda katkıları olacaktır. Vekil arkadaşlarımızla gayret edeceğiz” dedi.

AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş ise, güzel bir çalışma ile Dernek başkanı Durmuş Eren'in katkılarıyla iktidar ve muhalefet ile bir arada olduklarını ifade etti.

Güneş, “ Dernek Başkanımız hepimizi bir çatı altına getirdi. Güzel bir başarı ve bir aradayız. Hepimiz bu memleketin evladıyız. Bu toprakların çocuklarıyız. Hizmeti bu topraklara yapacağız. İşimiz bu, gayretimiz bu. Halkımız bu görevi bize tebliğ etti. Ayrımsız, bütünleştirici bir anlayışla memleketimize hizmet etmek, katkı vermek şüphesiz bunun sonucunda ve sonunda talebimiz Karabükümüzün “Allah razı olsun” demesidir. Eksiklerimizi noksanlarımızı biliyoruz. Yapılacak hizmetleri de biliyoruz. Burada sözü edilen Eflani'mizin, Ovacuma'mızın neleri beklediğini bizden neleri arzu ettiklerini biliyoruz. Köy yolarımızın durumunu, ihtiyaç duyulan suyu olmayan köylerimiz varsa önümüzdeki dönemde görevimiz budur. Geleceğiz, göreceğiz, gezeceğiz. Sandıktan çıkan arkadaşlarımız halkımızın verdiği emaneti iyi değerlendirmeliler. Bundan sonra yapacağımız iş önümüze bakmak ve hizmete koyulmaktır diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Cumhur Ünal ise, “İnsanların bir araya gelerek, konuşarak daha güzel karar verebileceklerini, birbirlerini anlayabileceklerini bu tür toplantılarla sıcaklık bulacaklarını konuştuk değerlendirdik. Bizler de seçilen milletvekilleri olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları aynısı ile ya da daha üstü ile elimizden geldiği kadarı ile il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla olan bağları daha sıkı bir şekilde kuvvetlendirerek, bizlere sorunların akışlarını sağlayacaklardır. Bizlerde milletvekilleri olarak siyasi partilerin temsilcileri olarak, hizmetin genelden yerele inmesi ile alakalı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadar yapılan hizmet vardır. Yapılan da yapılmayanda bellidir. Gelinen nokta da bellidir. Daha önceki zamanlarda da Ova köylerinden Eflani'ye giden yolumuzdan senelerce gelip geçmişimdir. O bölgede yapılan bazı çalışmalarda var, onları da gördük. Bu çalışmaların daha geliştirerek oradaki köylerin dışa açılımını, ilçelere açılımını ya da birbirleri ile bağlantılarını daha iyi güçlendirmek için daha kaliteli yol su hizmetlerin alınabilmesi için elbette elimizden gelen hayreti göstereceğiz. İnşallah bundan sonra ülkemizde kesintisiz seçim süreçleri ile tüm siyasi partiler ya da iktidarlar hizmetin akışını daha kaliteli sağlayabilmek ve 5 yıllık süreçlerle daha güzel hizmetlerin ortaya konulması adına kararlar alınacağına inanıyorum” diye konuştu.