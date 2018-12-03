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Alkollü motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü ölümden döndü.


Edinilen bilgiye göre kaza 5000 Evler Mahallesi 31. Sokak'ta meydana geldi. Alpaslan Avcıl yönetimindeki 16 JEJ 71 plakalı motosiklet sürücüsü caddede seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirlenen sürücü Avcıl'ın yanında bulunan poşetten alkol kutusu çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı olan sürücü Özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.


Kaza ile ilgili Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, ameliyattan çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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