Alkollü sürücü aracıyla uçtuğu bahçeden kaçmaya çalıştı: Kaza anı kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak site bahçesine uçtu. Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Kısmet Sitesinde meydana geldi. Koray A. idaresindeki 78 AAS 038 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak sitenin bahçesine uçtu. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayı gören site sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisini yaptığı genç sürücüye alkol kontrolü yapıldı. 100 promil üzerinde alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konulurken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın bahçeye düştükten sonra sürücüsünün arızalı araçla birlikte olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. 6-7 metre ilerleyen sürücü, tekerin kopması sonucu aracını bırakmak zorunda kaldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.