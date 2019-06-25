Almanya'da, Göktepe Yayla Şenliği ile memleketlerini tanıttılar

Merkezi Almanya'nın Gladbeck şehrinde yer alan Almanya Karabük-Yenice Kültür ve Dayanışma Derneği, düzenlediği 9.Göktepe Yayla Şenliği ile hem memleketlerini tanıttılar, hem de hemşehrileri ile bir araya gelme fırsatı buldular.

Yoğun katılımın olduğu şenliklerde 7'den 70'e hemşehriler kaynaşma imkanı buldu.

Şenliğe, Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ve eşi, Gladbeck Belediye Başkan Yardımcısı Rainer Weichelt, Almanya Karabük - Yenice Kültür ve Dayanışma Derneği İcra Kurulu Başkanı Cevdet Koymalı, Kurucular Kurulu Başkanı Dursun Döngel, yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Demokratlar Birliği ( UID ) Ekonomi Birim Başkanı Abdullah Ören, Avrupa Çaycumalılar Derneği ( ÇAYDER ) Başkanı Muharrem Yiğit, Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB ) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Uslubaş, Türk- Alman Yardımsevenler Derneği Başkanı Necmiye Öztürk, Karabüklü iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Derneğin İcra Kurulu Başkanı Cevdet Koymalı, iki gün süren şenliğin hem Yenice, hemde Türkiye tanıtımı noktasından büyük önem taşıdığını ifade ederek dernek olarak uyum noktasında da önemli bir açılım yaptıklarını söyledi.

Başkan Koymalı konuşmasında, '' Derneğimize ait kendi binasının bahçesinde dokuzuncusunu düzenlediğimiz Göktepe Yayla Şenliği'ne vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bu şenlik, hem Yenice'nin, hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli. Programda, sadece hemşehrilerimiz birbirleri ile kaynaşmadı, Almanlarla da bunu yaptı. Belediye başkanımız, eşi ve belediye başkan yardımcısı etkinliğimizi çok beğendi. Belediye biz her konuda desteklerini esirgemiyor. Derneğimizin, arka kısmında yer alan inşaat alanın tamamlanıp, Kurban bayramına yetiştirmek istiyoruz. Bu alanın inşaatını bitirdiğimizde, derneğimiz daha da kullanışlı olacak. Bugün kadın kollarımız özellikle büyük çaba sarf ettiler. Herkese teşekkür ediyorum '' dedi.

Roland '' Uyum adına önemli faaliyetler ''

Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ise Karabük - Yeniceliler Derneği'nin aktif bir dernek olduğunu, bu tür etkinliklerin uyum adına da önem arz ettiğini belirtti. Başkan Roland,Karabüklülere elinden gelen desteği de vermeye devam edeceğini ifade etti.

Şenliğe katılan gençlerden Ozan Gökmen ise Yenice'nin tanıtılması ve geleneklerin yaşatılması noktasında, derneğin önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Derneğin kadın kollarının hazırladığı birbirinden güzel yöresel yemekler ve tatlılar da misafirlerden büyük ilgi gördü. Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ve eşi Karabüklü kadınların yemeklerini çok beğendiğini belirtti.