Almanya'daki Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler Gladbeck şehrinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Almanya'da yaşayan Karabük-Yenice Ibrıcak Köylüleri, Gladbeck şehrinde yer alan Karabük -Yeniceliler Derneği'ne ait binanın bahçesinde iftar programı düzenledi. İftar programına, Ibrıcak Köylüleri adına Hasan İbik, Şemsettin Çelik, Ali Çengel, Hakkı Çorbacı, Karabük -Yeniceliler Derneği Kurucular Kurulu Başkanı Dursun Döngel, Karabük -Yeniceliler Derneği İcra Kurulu Başkanı Cevdet Koymalı, Karabük -Yeniceliler Derneği eski Başkanlarından Veyis Ören, Avrupa Malatya Girişimciler Derneği Genel Başkanı Rasim Saka, NRW STAR Gazetesi sahibi gazeteci Mustafa Tığlı, Gladbeck Uyum Meclisi Üyesi Hasan Şahin, iş adamı İrfan Rençber ve çok sayıda Ibrıcaklı katıldı.

Katılımın yoğun olduğu iftar programında Ibrıcak Köylüleri adına konuşan Hasan İbik, Ibrıcaklılar olarak her yıl geleneksel olarak bu tür iftar programlarını düzenlediklerini belirtti. İbik, yemeklerin hazırlanmasında emeği geçen Ibrıcaklı Hakkı Çorbacı'ya ve kadınlara teşekkür etti. Almanya'daki Ibrıcaklılar olarak, Yenice Ibrıcak köyünde düzenlenen iftar programına da katkıda bulunduklarını söyleyen İbik, Ibrıcaklılar olarak Ramazan bayramında da bir araya geleceklerini ifade ederek herkesi bayramlaşmaya davet etti.

Karabük -Yeniceliler Derneği Kurucular Kurulu Başkanı Dursun Döngel, Ibrıcaklıların dernek çatısı altında buluşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.